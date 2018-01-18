Решение нагорно-карабахского конфликта должно быть достигнуто только путем переговоров - посол Франции

2018-01-18 15:56 | www.trend.az | 5

Позиция Франции по отношению к нагорно-карабахскому конфликту неизменна, сказал журналистам в Ереване посол Франции в Армении Джонатан Лакот, передает “Спутник-Армения”.

"Любая встреча, направленная на урегулирование карабахского конфликта, для нас желательна и очень ожидаема. Решение в данном вопросе должно быть достигнуто только путем переговоров", — заявил он, комментируя ожидаемую сегодня встречу глав МИД Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху, инициированную сопредседателями МГ ОБСЕ.

По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ сегодня в Кракове планируется встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна .

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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