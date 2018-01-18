Суд освободил обвиняемого в хищении денег у знаменитого актера

2018-01-18 17:02 | www.apa.az | 6

Бывший президент Нацбанка Абхазии Даура Барганджия, обвиняемый в хищении денег у знаменитого актера Владимира Этуша, освобожден из-под стражи.

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Апелляционная инстанция Мосгорсуда отменила решение о продлении ему срока ареста, отказала следствию в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения, 15 января отвезли документы об освобождении в СИЗО», - говорится в сообщении.



Там добавили, что после этого следователь отозвал из Тверского суда Москвы новое ходатайство о продлении ареста.

Ранее СК РФ возбудил дело о мошенничестве по факту хищения крупной суммы денег у актера Этуша. Позднее в ведомстве сообщили, что ущерб был возмещен.

СМИ сообщали, что 95-летний Этуш в результате обмана лишился своих сбережений в 28 миллионов рублей. Еще в 2013 году актер решил вложить крупную сумму, помочь артисту выгодно «пристроить» за границей эти средства вызвался бывший президент Нацбанка Абхазии. Этуш и его супруга отдали ему деньги, а когда попросили вернуть вложенное якобы в швейцарский банк, то получили отказ.

Сам Барганджия заявлял, что взял деньги в долг и у него был действующий договор займа.