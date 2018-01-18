В Кракове началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

2018-01-18 16:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Кракове в четверг началась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Об этом написал на своей страницы в Twitter глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан выступает за субстантивные и логичные переговоры по урегулированию конфликта», - отметил Гаджиев.

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