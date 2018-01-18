В Азербайджане предлагается возродить турмаршруты советского времени

2018-01-18 16:23 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается возродить туристические маршруты советского времени, сказал в четверг Trend советник председателя Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Музаффар Агакеримов.

По его словам, в советское время было много интересных маршрутов для туристов, приезжающих в Азербайджан, но сегодня туров по этим маршрутам нет.

«К примеру, тогда организовывался тур Баку-Шамахы-Шеки-Грузия. Албанские туристы проявляли очень большой интерес к этому туру и приезжали из-за этого в Азербайджан. Кроме того, сегодня есть такие туристические маршруты, которые воспринимаются как новые. В советское время организовывалось много туров в села Тенгеалты, Афурджа в Губе, на водопад Лаза в Гусары. И сегодня туристы проявляют интерес к посещению этих мест», - сказал Агакеримов.

Он подчеркнул, что иностранные туристы, которые приезжают в Азербайджан летом, предпочитают посещать регионы страны.