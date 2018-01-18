Во Франции более ста заключенных устроили бунт

2018-01-18 17:33 | www.apa.az | 6

Французские силовики проводят операцию в тюрьме Флёри-Мерожи под Парижем, где 123 заключенных отказались вернуться в камеры.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», На место прибыл спецназ. По словам представителя тюремной администрации, бунт "не сопровождается насилием".

Инцидент произошел на фоне акции протеста сотрудников тюрьмы, которые требуют от властей усилить безопасность в местах заключения. По данным радиостанции France Blue, утром около двухсот смотрителей заблокировали вход в тюрьму, присоединившись к общенациональной акции протеста.

На прошлой неделе три надзирателя тюрьмы в коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) были ранены заключенным, отбывающим срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году.

После этого профсоюзы призвали сотрудников провести акцию протеста. В организациях заявили, что правительство полностью пренебрегает правилами содержания осужденных за экстремизм.