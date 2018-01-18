Следственные органы России выясняют, была ли смерть отца Анара Аллахверанова местью

2018-01-18 17:39 | www.apa.az | 6

Следственный комитет по Хабаровскому краю СК России выясняет, была ли смерть отца Анара Аллахверанова, который обвиняется в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, местью.

Как сообщает российское бюро АПА, об этом говорится в информации, распространенной Следственным комитетом по Хабаровскому краю СК России.

В информации отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках уголовного дела, возбужденного в связи со смертью Алияра Аллахверанова, следствием будут отработаны различные версии произошедшего, в том числе и версия о возможной мести.

В информации подчеркивается, что данное уголовное дело принято к производству следователями отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю.

Отметим, местное информационное агентство «AmurMedia» сообщило о том, что правоохранительные органы отрабатывают версию наезда на отца Анара Аллахверанова, приведшего к его гибели, из мести. Однако источник уточнил, что доказательств того, что смерть отца Анара Аллахвернаова была местью, нет. Адвокат Анара Аллахверанова Константин Лысенко сказал, что погибшему неоднократно угрожали физической расправой.

По факту смерти Алияра Аллахверанова глава азербайджанской общины Хабаровска Нариман Шукюров сказал АПА следующее: «Местная пресса пишет о случившемся как о мести. Однако мы поговорили с этими следователями и адвокатом Анара. Погибший Алияр Аллахверанов утром был сбит машиной на пешеходном переходе, когда шел на работу. Виновник ДТП с места происшествия не скрывался, он вызвал туда полицию. В настоящее время правоохранительные органы выясняют этот вопрос».

Н.Шукюров сказал, что тело А.Аллахверанова находится в морге: «Тело в настоящее время находится в судмедэкспертизе, в ближайшие дни будет передан семье. После этого труп будет отправлен в Ярдымлинский район Азербайджана».

Н.Шукюров отметил, что Анар уже знает о случившемся с его отцом: «Анар знает о трагедии. Конечно же, ему очень тяжело. В Хабаровске проживают их родственники - дядя и двоюродные братья. Мы как азербайджанская община тоже оказываем любую посильную помощь».

Глава общины также рассказал об уголовном деле Анара Аллахверанова: «Так как уголовное дело Анара вызвало большой резонанс, статья в его отношении еще более тяжкой. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». Но Анар не убивал человека из оружия. Между двумя людьми произошла драка, по неосторожности человек умер. Права Анара на суде защищают 3 адвоката. Они сделают все возможное, чтобы смягчить наказание для Анара».

Отметим, 20 августа прошлого года российский спортсмен Адрей Драчев был до смерти избит в Хабаровске азербайджанцем Анаром Аллахверановым. После инцидента А. Аллахверанов некоторое скрывался, но затем сдался правоохранительным органам.