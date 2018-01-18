Банки Беларуси и Ирана планируют развивать сотрудничество

2018-01-18 16:46 | www.trend.az | 6

Белорусские и иранские банки планируют развивать сотрудничество, сообщили БЕЛТА в Ассоциации белорусских банков Беларуси.



"Ассоциацию белорусских банков 17 января посетила делегация руководителей иранских банков во главе с Мостафой Бехешти Роуи, членом Генерального совета исламских банков и финансовых учреждений, исполнительным директором банка "Пасаргад" - ведущего исламского банка Ирана по версии журнала The Banker. Руководитель иранской делегации выразил большую заинтересованность в развитии сотрудничества с белорусскими банками, что послужит расширению торгово-экономических связей и увеличению товарооборота между двумя странами", - рассказали в ассоциации.



Во время переговоров с председателем ассоциации Александром Кучинским были также обсуждены состояние и перспективы развития банковских систем Беларуси и Ирана, состоялся обмен мнениями о роли профессиональных банковских объединений в защите прав и законных интересов их членов и координации их деятельности.



Иранские коллеги высоко оценили проводимую Ассоциацией белорусских банков работу по совершенствованию банковского законодательства, урегулированию проблемных вопросов, возникающих в деятельности банков, развитию цифрового банкинга, увеличению доли безналичных расчетов и повышению финансовой грамотности населения.



Ассоциация белорусских банков была образована в 1990 году для координации деятельности кредитно-финансовых учреждений, в настоящее время она объединяет 36 банков и организаций. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями России, Украины, СНГ, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.

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