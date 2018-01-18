"Лаборатория Касперского" обнаружила шпионское ПО, подслушивающее разговоры пользователей

2018-01-18 16:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили сложное многофункциональное ПО для целенаправленной слежки с помощью мобильных устройств.

Вредоносный имплант, получивший название Skygofree, активен, по меньшей мере, с 2014 года и содержит некоторые функции, которые никогда не встречались в мобильных зловредах ранее. К примеру, Skygofree способен «подслушивать» разговоры и улавливать звук, как только девайс окажется в конкретном месте, интересующем злоумышленников. Помимо этого, он может красть сообщения в мессенджере WhatsApp и подключать устройство к Wi-Fi сети, которую контролируют атакующие. Всего специалисты насчитали в нем 48 различных функций.

Skygofree также способен делать фотографии и снимать видео, перехватывать телефонные звонки и SMS, собирать информацию о местоположении, событиях в календаре и данные, хранящиеся в памяти устройства. В этом шпионском ПО есть даже специальная функция, которая позволяет обходить технологию энергосбережения, разработанную одним из ведущих производителей мобильных устройств: имплант добавляет себя в список защищенных приложений, благодаря чему при выключении экрана его работа не сворачивается автоматически.

Несмотря на то, что Skygofree ориентирован в первую очередь на мобильные устройства, исследователи также обнаружили несколько модулей для платформы Windows.

Распространяется зловред через веб-страницы, имитирующие сайты ведущих мобильных операторов. По данным «Лаборатории Касперского», к настоящему моменту насчитывается несколько жертв Skygofree, все они находятся в Италии.