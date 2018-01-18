Владелец сгоревшего в Казахстане автобуса азербайджанец?

2018-01-18 17:58 | www.oxu.az | 6

Сгоревший в Актюбинской области Казахстана автобус принадлежал Ордухану Сабироглы Мехтиеву.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает портал NUR.kz со ссылкой на министерство по инвестициям и развитию Казахстана.

В информации говорится, что владелец сгоревшего в Казахстане автобуса не получал лицензию на на нерегулярные пассажирские перевозки.

Уточняется, что сгорел автобус немецкой фирмы Setra 1989 года выпуска. По данным некоторых СМИ автобус принадлежал азербайджанцу.

«Лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки владелец [автобуса] не получал, возможно, что он работал по договору аренды», — пишет издание.

Последний раз автобус проходил обязательный техосмотр в августе 2015 года.

Напомним, что утром 18 января в загоревшемся автобусе в Актюбинской области Казахстана погибли 52 человека.

Э.А.

