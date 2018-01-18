Шанхай продвигает новые постановления по привлечению иностранных специалистов

2018-01-18 16:58 | www.trend.az | 6

16 января министерство общественной безопасности Китая (КНР) и правительство Шанхая опубликовали «План по сосредоточению специалистов в Шанхае (2017-2021)», сообщаетонлайн-издание "Жэньминь жибао".

Согласно этой программе, министерство общественной безопасности КНР будет продвигать политические установки, которые в первую очередь вступят в силу в Шанхае, меры будут нацелены на привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов, в которых нуждается Китай.

Заместитель начальника Бюро по делам въезда и выезда Управления общественной безопасности Шанхая Лоу Пэнъин отметил, что в этом году в Шанхае будут введены три новых постановления: во-первых, будет облегчен процесс подачи заявки на постоянное проживание для ключевых иностранных членов исследовательских групп. У специалистов появится возможность для самостоятельной рекомендации, что предоставит поддержку для создания научно-исследовательской команды. Во-вторых, иностранным специалистам, которые удовлетворят необходимые условия, будет разрешено по совместительству заниматься предпринимательством. Таким образом, будет преодолен барьер занятости иностранцев только в одной организации. В-третьих, будет облегчено получение длительного и постоянного проживания в Шанхае для лучших иностранных выпускников со всего мира. Иностранные выпускники на основе своего диплома смогут подать заявку на получение разрешения на двухлетнее проживание; после трех лет продолжительной работы и удовлетворения определенных условий они смогут подать заявку на получение постоянного проживания.

Заместитель отдела кадров Академии общественных наук Шанхая, старший эксперт инновационной группы по «Изучению иностранных талантов» Гао Цзыпин отметил, что переход от «единичной» до «командной» модели свидетельствует о «большом прорыве» правительства в привлечении иностранных специалистов.