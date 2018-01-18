Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями МГ ОБСЕ (Версия 2)

2018-01-18 16:58 | www.trend.az | 5

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БАКУ/Trend/ - В Кракове в четверг состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером (США), Стефаном Висконти (Франция), Игорем Поповым (Россия) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

Об этом написал на своей страницы в Twitter глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В ходе встречи стороны обсудили процесс переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.