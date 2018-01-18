ОПЕК: В этом году добыча нефти в Азербайджане сократится

2018-01-18 18:19 | www.apa.az | 5

В декабре прошлого года добыча нефти в Азербайджане сократилась на 0,01 млн. баррелей и составила в среднем 0,79 млн. баррелей в сутки.

Об этом АПА-Экономикс сообщает со ссылкой на доклад ОПЕК за январь. «В течение января-сентября прошлого года добыча на Азери-Чираг-Гюнешли составила 0,59 млн. баррелей в сутки, что на 50 тыс. баррелей меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Несмотря на это, в октябре и ноябре добыча была выше». В отчете отмечено, что в этом году в Азербайджане добыча нефти сократится на 0,04 млн. баррелей и составит 0,76 млн. баррелей в сутки.