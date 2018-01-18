Министр обороны России принял начальника генштаба и главу MIT Турции

2018-01-18 19:01 | www.apa.az | 4

Генерал армии Сергей Шойгу принял начальника генерального штаба вооруженных сил Турции армейского генерала Хулуси Акара и директора национальной разведывательной службы (MIT) Турецкой Республики Хакана Фидана, находящихся с рабочим визитом в Москве.



Как сообщили московскому корреспонденту АПА в пресс-службе Минобороны России, были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, и другие актуальные темы, представляющие взаимный интерес. Встреча прошла в конструктивном ключе.