В Азербайджане будет разработан новый законопроект «Об инвестиционной деятельности»

2018-01-18 19:06 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о ряде мер, связанных с поощрением инвестиционной деятельности и защитой прав иностранных инвесторов.

Как сообщает АПА-Экономикс, Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана новый законопроект «Об инвестиционной деятельности» на основе законов «Об инвестиционной деятельности» и «Защите прав иностранных инвесторов», с учетом международного опыта.

Новый законопроект должен учитывать следующие вопросы: основные направления государственной политики в сфере инвестиционной деятельности, свод мероприятий по поддержке инвестиционной деятельности, механизмы защиты прав инвесторов, правила выдачи государственных гарантий, способы решения спорных вопросов посредством судов и арбитража, правила выплат инвесторам ущерба и неполученной прибыли.