В Польше завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении - ОБНОВЛЕНО

2018-01-18 19:11 | www.apa.az | 6

В польском городе Краков завершилась встреча между главами МИД Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Эдвардом Налбандяном.

Как сообщает АПА, об этом в «Twitter» написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В ходе встречи, на которой присутствовали сопредседатели МГ ОБСЕ Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция), Игорь Попов (Россия) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, был обсужден переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

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16:12

В Польше встреча между главами МИД Азербайджана и Армении началась.

В Кракове началась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна.

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в Twitter написал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В ходе встречи, на которой присутствуют сопредседатели МГ ОБСЕ Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция), Игорь Попов (Россия) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, обсуждается процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.