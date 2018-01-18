Россиянам очень хочется снова посетить Баку: Отношение к нам искренне позитивное! (ФОТО)

2018-01-18 18:48 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Кандидат педагогических наук, доцент кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина и главный методист программы "Послы русского языка в мире" Татьяна Кудоярова рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством Дмитрия Савельева, что всем участникам первой экспедиции в Азербайджан очень хочется снова посетить Баку.

- Расскажите, пожалуйста, как прошла экспедиция послов русского языка в Азербайджан?

- Мы все приехали в Азербайджан впервые, поэтому нам было очень интересно вживую знакомиться с историей и культурой страны. Мы побывали на нескольких пеших экскурсиях по Баку, в Национальном музее истории Азербайджана, в Музее ковра, в Государственном историко-этнографическом музее-заповеднике Гала. И все это произвело самое неизгладимое впечатление! Огромное количество впечатлений было и от встреч с нашими азербайджанскими учениками. Волонтеры провели почти четыре десятка занятий по русскому языку и культуре в двух бакинских школах, преимущественно в азербайджанском секторе, а я провела методический семинар для учителей русского языка.

- Что произвело на Вас самое сильное впечатление от встреч с азербайджанскими учениками?

- Готовность к общению, открытость, желание дружить. На занятии волонтеров в азербайджанском секторе я сидела рядом с девочкой, которая совсем немного говорит по-русски. Я ей иногда тихонько помогала писать русские буквы, понять некоторые слова. И в ходе занятия ей надо было ответить, как зовут её друга. Она сначала спросила у меня имя, а потом ответила: «Мой друг — Татьяна!». А на переменах к нам подходили ребята из русского сектора и спрашивали, почему мы не приходим к ним со своими занятиями. У нас появилось много друзей, нас ждут, поэтому мы обязательно приедем с новой экспедицией.

- А какие общие впечатления о стране, людях у Вас остались?