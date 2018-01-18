Михаил Ширвиндт стал в Баку огнепоклонником (ВИДЕО)

2018-01-18 18:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский телеведущий, теле- и кинопродюсер, сын актера, народного артиста России Александра Ширвиндта - Михаил Ширвиндт приехал в столицу Азербайджана, сообщает Trend Life со ссылкой на страницу телеведущего в Instagram.

На своей странице Михаил Ширвиндт разместил несколько видеороликов, сделанных в Баку, где ознакомился с достопримечательностями столицы Азербайджана, посетил Ичери шехер, в том числе и место съемок эпизода из популярной советской кинокомедии "Бриллиантовая рука", а также Государственный историко-архи­тек­турный заповедник "Храм Атешгях" и другие знаменательные места.

В видеоролике, записанным в "Храме Атешгях", Ширвиндт в шуточной форме говорит, что ему холодно и он становится страстным огнепоклонником.

Отметим, что ранее Михаил Ширвиндт был театральным актёром. Ведущий телепрограмм "Дог-шоу "Я и моя собака"" (НТВ и Первый канал) и "Хочу знать" (Первый канал).