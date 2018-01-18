Министр образования Грузии ознакомился с конкурсными работами азербайджанских школьников

2018-01-18 19:22 | www.apa.az | 6

В Грузии в средних школах, где учатся нацменьшинства, проводится конкурс «Моя роль в жизни Грузии».

Как сообщает грузинское бюро АПА, конкурс начался в тбилисской средней школе №218, где обучение проходит на грузинском и азербайджанском языках.

На мероприятии присутствовали министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели и госминистр по вопросам мира и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

Школьники могут принять участие в конкурсе, подготовив литературные произведения и сценарии на грузинском языке. Цель проведения конкурса – повысить уровень знания грузинского языка среди школьников других национальностей. После завершения конкурса победителей определит жюри.

Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели ознакомился с конкурсными работами азербайджанских учащихся школы №218.