Выделена финансовая помощь частным общереспубликанским телерадиовещателям Азербайджана

2018-01-18 19:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о выделении разовой финансовой помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям.

Согласно распоряжению, для оказания дополнительной помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям для вещания через спутник Azerspace-1 и другие средства Национальному совету по телевидению и радио из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить в полном размере выделение средств, предусмотренных в распоряжении.

Отмечается, что средства выделяются с учетом необходимости донесения общереспубликанскими телерадиовещателями до мировой общественности азербайджанских реалий, пропаганды народной культуры и национальных духовных ценностей, стимулирования деятельности в сфере удовлетворения потребностей общества в информации, а также для повышения технических возможностей и расширения охвата общереспубликанскими телерадиовещателями.

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