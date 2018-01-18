Для защиты прав инвесторов в Азербайджане будет разработан новый закон

2018-01-18 19:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о ряде мер по поощрению инвестиционной деятельности и защите прав зарубежных инвесторов.

Согласно распоряжению, с целью формирования в Азербайджане благоприятной инвестиционной среды, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить и предоставить главе государства новый закон "Об инвестиционной деятельности", составленный на базе законов "Об инвестиционной деятельности" и "О защите прав зарубежных инвесторов" и с учетом международного опыта.

В распоряжении отмечается, что проект нового закона должен регулировать следующие вопросы:

- основные направления государственной политики в сфере инвестиционной деятельности;

- совокупность мероприятий, поощряющих инвестиционную деятельность;