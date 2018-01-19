Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением

2018-01-19 00:32 | www.oxu.az | 5

Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской Группы ОБСЕ по итогам встречи с главами МИД Азербайджана и Армении.

Отметим, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из США Америки) вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджейем Каспшиком встретились с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном 17 января и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым 18 января. Сопредседатели 18 января провели совместную встречу с обоими министрами иностранных дел.

В ходе встреч стороны и сопредседатели обменялись мнениями по основным чувствительным вопросам, содержащимся в рабочих предложениях, которые в настоящее время имеются на столе переговоров.

Сопредседатели призвали стороны к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс. Министры и сопредседатели признали относительное спокойствие на линии соприкосновения. Сопредседатели также призвали стороны укрепить эту позитивную тенденцию.