В Баку автобус попал в аварию

2018-01-19 00:54 | www.apa.az | 4

На территории Сураханского района Баку произошло ДТП. Как сообщает АПА, авария зарегистрирована на Зыхском шоссе.

По сообщению, в колесе автомобиля марки «ВАЗ 2106», управляемым Рустамовым Кянаном Вагиф оглу, внезапно возникла неисправность. Водитель попытался остановить машину на правой обочине дороги, когда в него врезался управляемый Мухтаровым Баба Адиль оглу автобус №132, курсирующий по маршруту Говсан-Ахмедлы.

В результате ДТП никто не пострадал, легковой автомобиль серьезно деформировался.

По факту разбирается полиция.