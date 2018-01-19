В Баку автобус попал в аварию

2018-01-19 00:54 | www.apa.az | 4
На территории Сураханского района Баку произошло ДТП. Как сообщает АПА, авария зарегистрирована на Зыхском шоссе.
По сообщению, в колесе автомобиля марки «ВАЗ 2106», управляемым Рустамовым Кянаном Вагиф оглу, внезапно возникла неисправность. Водитель попытался остановить машину на правой обочине дороги, когда в него врезался управляемый Мухтаровым Баба Адиль оглу автобус №132, курсирующий по маршруту Говсан-Ахмедлы.
В результате ДТП никто не пострадал, легковой автомобиль серьезно деформировался.
По факту разбирается полиция.