Cопредседатели распространили заявление по встрече глав МИД Азербайджана и Армении

2018-01-19 00:57 | www.apa.az | 6

Cопредседателей Минской Группы ОБСЕ распространили заявление по итогам встречи с главами МИД Азербайджана и Армении.

Как сообщает АПА, в заявлении гогворится:

"Министры и сопредседатели обсудили последующие шаги для содействия реализации соглашений, достигнутых на предыдущих саммитах по карабахскому урегулированию. Министры в принципе согласились с пересмотренным концептуальным документом сопредседателей по осуществлению расширения Канцелярии личного представителя действующего председателя ОБСЕ с целью его скорейшего завершения.

В ходе совещаний стороны и сопредседатели обменялись мнениями по основным чувствительным вопросам, содержащимся в рабочих предложениях, которые в настоящее время стоят на повестке. Сопредседатели также призвали к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс. Министры и сопредседатели признали относительное спокойствие на линии соприкосновения. Сопредседатели призвали стороны укрепить эту позитивную тенденцию.

Сопредседатели указали министрам свою заинтересованность в дальнейшем обсуждении возможности продолжения деятельности Оценочной миссии 2010 года на территориях, затронутых конфликтом.

Сопредседатели планируют посетить в регион в начале февраля".