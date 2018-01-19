Трамп назвал самую опасную страну мира

2018-01-19 01:39 | www.apa.az | 6

Президент США Дональд Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом он написал в твиттере.

«Нам нужна стена ради безопасности нашей страны. Нам нужна стена, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики, самой опасной страны мира», — написал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы иммигранты приезжали «отовсюду».

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос, был бы он рад большему количеству приезжих из Норвегии.