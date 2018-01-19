В Волгограде расстреляли азербайджанцев

2018-01-19 01:40 | www.oxu.az | 6

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате стрельбы в Красноармейском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, передает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт.

Конфликт произошел около 19:05 на проспекте Героев Сталинграда во дворе дома № 2, недалеко от кафе «Русский чай».

По предварительным данным, к дому на черном внедорожнике подъехала группа кавказцев и вступила в драку с четырьмя мужчинами, стоявшими во дворе — русским, чеченцем и двумя уроженцами Азербайджана.

В ходе процессе разборок конфликтующие применили огнестрельное оружие и ножи, в перестрелке погиб молодой человек 1993 г. р. Еще трое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Нападавшие скрылись на черном Toyota Land Сruiser, но, по данным местных СМИ, были задержаны в Советском районе на улице Электролесовской возле завода имени Петрова. При этом в полиции пока не подтверждают эту информацию.

Квартал оцеплен, на месте работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства и причины происшедшего выясняются.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям уголовного кодекса: «Убийство», «Покушение на убийство двух и более человек» и «Незаконный оборот оружия».