В перестрелке в Волгограде погиб человек, еще 3 тяжело ранены, 2 из них - азербайджанцы

2018-01-19 02:03 | www.apa.az | 5

Один человек погиб, трое с огнестрельными ранениями госпитализированы в результате перестрелки в Волгограде. Как передает АПА, об этом сообщил в четверг агентству "Интерфакс" представитель пресс-службы регионального главка МВД Антон Корнаухов.

По сообщению местных СМИ, по предварительной информации, конфликт произошел у кафе в Красноармейском районе, где отдыхали участники перестрелки. Погибший – русский. Раненые – уроженец Чечни и два брата из Азербайджана.

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