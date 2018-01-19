Число погибших в результате урагана в Европе возросло до 10 человек

2018-01-19 02:34 | www.trend.az | 7

Число погибших в результате урагана в странах Западной Европы возросло до 10 человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Стихийное бедствие в четверг унесло жизни шести человек в Германии, в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Тюрингия, Мекленбург - Передняя Померания. Большинство погибших стали жертвами дорожных аварий, к которым привела непогода. Двое погибших - пожарные, они принимали участие в ликвидации последствий урагана и были насмерть задавлены упавшими деревьями.

По меньшей мере три человека погибли в четверг из-за урагана в Нидерландах. В связи с неблагоприятными погодными условиями амстердамский аэропорт Схипхол полностью остановил воздушное сообщение. Один человек погиб в Бельгии: буря повалила на его машину дерево.