Узбекистан окажет поддержку Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека

2018-01-19 02:37 | www.trend.az | 7

ТАШКЕНТ /Trend/ - В 2018 году Узбекистан внесет в фонд Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 100 тысяч долларов, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил обращение Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна о рассмотрении возможности добровольного взноса в бюджет управления.

Состоявшийся 10-12 мая 2017 года визит делегации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека во главе с Верховным комиссаром Зейдом Раадом аль-Хусейном в Узбекистан поднял сотрудничество между Узбекистаном и ООН на новый уровень, говорится в сообщении пресс-службы президента.

В ходе своего визита в Узбекистан Верховный комиссар ООН по правам человека высоко оценил осуществляемые в республике реформы и выразил готовность поддерживать широкомасштабные преобразования, реализуемые в стране.