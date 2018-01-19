Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия

2018-01-19 03:14 | www.apa.az | 6

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), передает РИА «Новости».

Об этом он сказал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

«Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения, в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за продление моратория на любые ядерные взрывы.