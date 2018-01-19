США призвали Турцию бороться с ИГ, а не с сирийскими курдами

2018-01-19 04:48 | www.apa.az | 6

Госдепартамент США призывает Турцию не предпринимать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, а сосредоточиться на борьбе с террористами из группировки "Исламское государство". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

"Мы, конечно, не знаем, будет ли это. Мы бы призвали турок не предпринимать действий такого рода. Мы хотим, чтобы все (стороны) там (в Сирии – ред.) были сфокусированы на цели – ИГ*", — сказала Науэрт.

При этом она подтвердила, что США не намерены создавать "силы безопасности границы" в Сирии, и отметила, что этот вопрос, возмутивший Анкару, был "неверно представлен", а главная цель помощи курдам заключается в обеспечении безопасности на освобожденных от ИГ районах.

Науэрт также посоветовала журналистам обратиться к турецкой стороне за разъяснениями относительно того, что именно так беспокоит Анкару.

анее коалиция во главе с США сообщила, что она приступила в Сирии к созданию так называемых "сил безопасности границы" совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС).

Турция в среду заявила, что примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ "сил безопасности". В частности, сообщалось о намерении турецкой армии провести военную операцию в городе Африн, занятом курдами.