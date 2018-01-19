Группа конгрессменов призвала Трампа восстановить военные контакты с КНДР

2018-01-19 06:33 | www.trend.az | 6

Группа из 33 членов палаты представителей конгресса США в четверг призвала президента Дональда Трампа к восстановлению военных контактов с КНДР, передает РИА Новости.

"КНДР является единственной в мире ядерной страной, с которой у нас нет обмена информацией на уровне военных", — говорится в письме, опубликованном на сайте одного из его авторов конгрессмена Ро Ханна.

В документе отмечается, что "США должны сделать все возможное, чтобы избежать недопонимания, которое может привести к более существенному конфликту, в том числе к ядерной войне".