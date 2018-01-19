В Мексике при столкновении поезда и автомобиля погибли пять человек

2018-01-19 07:06 | www.trend.az | 7

Столкновение поезда и пикапа в Мексике унесло жизни пяти человек, еще десять получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на службу гражданской обороны штата Халиско.

По данным ведомства, автомобиль пытался проехать через переезд прямо перед составом, однако не успел. Среди погибших – один ребенок, среди раненых также шесть детей. Всем им оказана помощь.

Ранее в тот же день произошло крушение поезда в пригороде мексиканской столицы Экатепеке. По уточненным данным, под обломками разрушенного сошедшим с рельсов составом дома погибли пять человек.