В Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу, ранены 15 человек

2018-01-19 06:58 | www.apa.az | 6
Автомобиль въехал в толпу людей в четверг в бразильском Рио-де-Жанейро, ранения получили порядка 15 человек. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канал Globo.
По предварительным данным, инцидент произошел на всемирно известной набережной Копакабана.
На опубликованных в сети записях видно, что пострадавшие сидят и лежат на земле, им оказывается помощь. Движение по части набережной перекрыто. Среди пострадавших — четыре ребенка, включая новорожденных.
Полиция задержала водителя машины. Им оказался 41-летний местный житель. Он рассказал, что перед наездом у него произошел эпилептический припадок, якобы ставший причиной потери контроля над транспортным средством. После наезда водитель едва не был избит свидетелями происшествия, полиции удалось отбить его у разъяренных людей.
Сейчас правоохранительные органы выясняют детали происшествия.