От транспорта до энергетики: приоритеты сотрудничества Азербайджана и Литвы (Эксклюзив)

2018-01-19 08:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Литва обладают большим потенциалом для развития отношений в сферах транспорта, продовольствия, энергетики, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

Министр подчеркнул, что Азербайджан является важным экономическим партнером Литвы. "На конец 2017 года прямые инвестиции из Азербайджана в Литву составили 1,86 миллиона евро. Эти средства были направлены в сферы недвижимости, кейтеринговых услуг, а также профессиональной и академической деятельности", - отметил Синкявичюс.

По словам министра, благодаря своему чрезвычайно удобному географическому положению Литва является привлекательным местом для транспортных и логистических проектов.

"Более того, существуют большие возможности для расширения двустороннего сотрудничества в сферах инженерии, электроники, ИКТ, биотехнологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, где Литва обладает большим потенциалом и может предложить инвесторам привлекательные инвестиционные пакеты по созданию производственных и сервисных компаний", - сказал министр.

В числе преимуществ инвестиционной среды Литвы, отметил Синкявичюс, высококачественное производство, глубокие технические знания и хорошо образованная рабочая сила.