Нужно ли закрывать родильные дома для дезинфекции?

2018-01-19 09:14 | www.oxu.az | 6

В России родильные дома дважды в год закрываются для проведения санитарно-гигиенических работ (в первый раз на неделю, во второй – почти на месяц).

Это делается не по прихоти главврача, а предусмотрено регламентом городских комитетов здравоохранения. Инфекции распространяются очень быстро, они способны угрожать жизни матери и ребенка.

Поэтому ежедневная стерилизация всех комнат и мебели, регулярная влажная уборка, стерилизация одежды, перевязочных материалов, и, конечно, хирургических инструментов – не панацея. Для поддержания чистоты и устранения любых источников инфекции в плановом порядке проводятся очистительные работы.

Во время «большой чистки» все поверхности дезинфицируются специальным чистящим средством, мебель и все инструменты и приборы – вплоть до электрических ламп – стерилизуются.

Кроме того, все палаты и операционные освещаются ультрафиолетовыми лампами. Со дня начала проведения работ до начала последней недели до их завершения прием беременных женщин в родильные дома прекращается. Пациенток, в зависимости от состояния, либо отпускают домой, либо переводят в другой родильный дом.

В родильных домах Москвы заранее сообщают о сроках проведения профилактических санитарно-гигиенических работ.

Как обстоят дела с этим в Азербайджане? Проводятся ли у нас такие работы? Возможно ли у нас такое, чтобы родильные дома закрывались хотя бы на несколько дней? Для комментариев Oxu.Az обратился к ряду лиц.

Председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Муса Гулиев заявил Oxu.Az, что в родильных домах Азербайджана регулярно проводятся санитарно-гигиенические, дезинфекционные и стерилизационные работы, но без закрытия^

«Нет смысла закрывать родильные дома по всей стране на неделю или на месяц из-за санитарно-гигиенических работ, это бессмысленно. Зачем родильный дом не должен работать целую неделю? У нас санитарно-гигиенические, дезинфекционные и стерилизационные работы проводятся постепенно не только в родильных домах, но и во всех медицинских учреждениях и местах скопления людей».

Завотделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Азербайджана Зияддин Кязимов сказал Oxu.Az, что санитарно-гигиенические, дезинфекционные и стерилизационные проводятся в основном в праздничные и нерабочие дни Бакинской городской дезинфекционной станцией.

Э.А.

