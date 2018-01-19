Возобновил работу аэропорт на северо-востоке Турции

2018-01-19 09:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Возобновил работу аэропорт в северо-восточной турецкой провинции Трабзон. Об этом говорится в сообщении аэропорта, распространенном в пятницу.

Как отмечается, последствия инцидента с самолетом авиакомпании Pegasus устранены.

Напомним, что накануне аэропорт в Трабзоне был закрыт на сутки в связи с устранением последствий произошедшего 13 января инцидента с самолетом авиакомпании Pegasus, который во время посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Находившиеся на борту воздушного судна 164 пассажира были эвакуированы, пострадавшие госпитализированы.