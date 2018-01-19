Официальный курс маната к мировым валютам на 19 января

2018-01-19 09:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 19 января установлен на уровне 1,7001 и 2,0849 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.