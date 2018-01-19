В Шамахы 22-летний парень застрелил своего соседа

2018-01-19 10:10 | www.apa.az | 6
В Шамахинском районе совершено убийство.
Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было совершено в животноводческой ферме села Аджыдере Шамахинского района. Житель села Гушчу Бинятов Натиг Ширбала оглу (1996 г.р.) в ходе конфликта застрелил из охотничьего ружья своего соседа Гаджиева Заура Сеидага оглу (1980 г.р.).
З.Гаджиев скончался по пути в Шамахинскую центральную больницу.
Н.Бинятов был задержан и передан следствию.
По факту прокуратурой Шамахинского района ведется расследование.