В Шамахы 22-летний парень застрелил своего соседа

2018-01-19 10:10 | www.apa.az | 6

В Шамахинском районе совершено убийство.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было совершено в животноводческой ферме села Аджыдере Шамахинского района. Житель села Гушчу Бинятов Натиг Ширбала оглу (1996 г.р.) в ходе конфликта застрелил из охотничьего ружья своего соседа Гаджиева Заура Сеидага оглу (1980 г.р.).

З.Гаджиев скончался по пути в Шамахинскую центральную больницу.

Н.Бинятов был задержан и передан следствию.

По факту прокуратурой Шамахинского района ведется расследование.