Американка кашлянула и сломала ребро

2018-01-19 09:48 | www.oxu.az | 6

66-летняя американка сломала ребро при сильном кашле, вызванном инфекционной болезнью.

Как передает Oxu.Az, cлучай был описан в научном журнале The New England Journal of Medicine.

Женщина пожаловалась врачу на сухой кашель и сильную боль в правом боку, которые начались две недели назад. За пять дней до обращения у нее диагностировали вирусную инфекцию верхних дыхательных путей, однако назначенное лечение не дало результата.

При осмотре у нее обнаружили огромный синяк на правом боку и повышенную чувствительность правой части грудной стенки. Пациентка не смогла вспомнить травм, которые могли объяснить его появление. Компьютерная томография показала перелом со смещением девятого ребра справа.

Пациентке сделали мазок из носоглотки и обнаружили в нем коклюшную палочку. Женщина делала последнюю прививку АКДС от столбняка, дифтерии и коклюша восемь лет назад и не вакцинировалась после этого. Врачи заключили, что она больна коклюшем. Пациентке назначили курс антибиотиков. Также понадобилось хирургическое вмешательство, чтобы исправить перелом и удалить межреберную грыжу.

Характерным признаком этой инфекционной болезни является приступообразный спазматический кашель. Данный случай подтверждает, что в некоторых случаях сильный кашель при коклюше может привести к перелому ребер или повреждению межреберных кровеносных сосудов.