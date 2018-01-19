В Шемахе убили пастуха – ОБНОВЛЕНО

2018-01-19 09:53 | www.oxu.az | 6

Установлено имя человека, убитого во время вооруженного инцидента в Шемахе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в результате инцидента в жилом массиве Аджидере пастух, житель села Гушчу Заур Гаджиев 1980 г.р. был застрелен своим соседом, Натигом Биньятовым 1996 г.р. из охотничьего ружья.

В результате оперативных мероприятий сотрудников Отделения полиции Шемахинского района был задержан подозреваемый в совершении преступления Н.Биньятов.

По факту в Шемахинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Расследуются причины произошедшего.

09:42

В жилом массиве Аджидере Шемахинского района произошло убийство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, житель поселка Сабир Натиг Ширбала оглы Биньятов застрелил из ружья своего соседа пастуха.

Причиной случившегося стал спор между соседями. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию и привлечению к следствию убийцы.