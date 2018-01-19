HP Azerbaijan отзывает неисправные батареи для ноутбуков

2018-01-19 09:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Компания HP отзывает в Азербайджане неисправные батареи для ноутбуков. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в пятницу в официальной печати.

Подлежащие замене батареи, которые могут спровоцировать возгорание, продавались в комплекте с определенными ноутбуками HP с декабря 2015 года по декабрь 2017 года.

Данные аккумуляторы также продавались как аксессуары или поставлялись в качестве замены через представительства компании HP или уполномоченных поставщиков.

Пользователи могут обратиться по вопросу замены батареи в дилерские центры сервисного обслуживания HP.

Ноутбуки HP со следующими маркетинговыми названиями могут содержать поврежденные аккумуляторы:

- HP ProBook (серии 64x G2 & G3, серии 65x G2 & G3, x = заменитель № 0 или 5),

- HP x360,

- HP ENVY m6,