Дорожная полиция удалила часть протоколов

2018-01-19 10:20 | www.oxu.az | 6

Дорожная полиция усилила надзор не только на стационарных постах, но и на улицах и дорогах.

Как передает Oxu.Az, речь идет о задержании водителей, которые пытаются избежать уплаты штрафа по электронному протоколу.

Глава пресс-службы Главного Управления Государственной дорожной полиции, полковник Кямран Алиев заявил, что скрываться год, чтобы избежать уплаты штрафа не получится:

«Даже если до завершения этого срока остался лишь день, этого водителя можно разыскать и вручить ему протокол. В законодательстве конкретно указано, что если решение не выносится в течение года, то дело об административном правонарушении прекращается. Но если правонарушитель умышленно скрывается, то срок выплаты штрафа продлевается, но не прекращается».

Полковник полиции добавил, что в Центральной базе данных были удалены все протоколы с 2012 года до сих пор, по которым не было вынесено решение.

Э.А.

