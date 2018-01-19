В России подросток напал на школу с топором – ВИДЕО

2018-01-19 10:28 | www.oxu.az | 6

Подросток ворвался в школу в Улан-Удэ, Россия, с топором, ранил нескольких детей и устроил пожар.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 19 января, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства случившегося. Возгорание ликвидировали. Из здания эвакуировали более 500 человек.

Местный телеканал «Тивиком» передает, что пострадали трое школьников. Один из них в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По неподтвержденным данным, напавший — ученик девятого класса. Отмечается, что он, вероятно, использовал «коктейль Молотова».