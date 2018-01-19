Иранский инвестор профинансирует строительство комбината в Казахстане

2018-01-19 09:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Иранский инвестор заключил инвестиционный контракт на реализацию проекта по строительству мясокомбината с последующей глубокой переработкой с применением стандарта «халяль» в городе Семей Восточно-Казахстанской области на территории индустриальной зоны «Өндіріс».

При поддержке «KazakhInvest» генеральный директор иранской компании «AgroPortal» Амир Шекарчи заключил контракт на реализацию проекта, предусматривающего осуществление инвестиций и предоставление инвестиционных преференций, с комитетом по инвестициям министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Планируется, что объем иностранных инвестиций в проект составит около 7 млрд тенге. Строительство мясоперерабатывающего комбината в Восточно-Казахстанской области начнется в текущем году.

Ожидается, что на мясокомбинате в сутки будут перерабатываться до 2 тыс. голов мелкого рогатого скота и 400 голов крупного рогатого скота.

Данное производство преимущественно экспортоориентированное – до 90% продукции будут направляться в Исламскую Республику Иран.