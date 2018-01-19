Британию и Францию может соединить мост

2018-01-19 10:36 | www.oxu.az | 6

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил построить мост между Соединенным Королевством и Францией над Ла-Маншем.

Как передает Oxu.Az, об этом газета «The Sun» передает со ссылкой на источник в английском правительстве.

По словам Джонсона, обе страны входят в число величайших экономических держав мира, но при этом соединены друг с другом лишь железнодорожным туннелем.

Министр озвучил это предложение во время встречи со своим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом на прошедшем 18 января в английском городе Сандхерст британо-французском саммите. Предполагается, что новая транспортная инфраструктура послужит укреплению отношений со странами Европы, в том числе и с Францией, после выхода Великобритании из Евросоюза.