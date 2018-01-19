В Конгресс США внесли законопроект о повторном введении санкций против Ирана

2018-01-19 10:15 | www.trend.az | 6

Группа из 20 конгрессменов-республиканцев в четверг внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект об условиях повторного введения санкций против Ирана, отмененных ранее в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщается на сайте автора данной инициативы, члена нижней палаты от штата Иллинойс Питера Роскама, передает ТАСС.

Согласно тексту, меры, действие которых было приостановлено впервые в январе 2016 года, вновь обретут силу, если Иран продолжит разработку и испытания баллистических ракет, способных нести ядерную боеголовку, или создаст инфраструктуру для производства оружейного урана или плутония. Кроме того, поводом для введения санкций послужат препятствия для проведения международных проверок на ядерных и военных объектах, включая незапланированные.

Законопроект обязывает президента США каждые 90 дней уведомлять Конгресс о том, что Тегеран не создает ядерное оружие и ракеты, а также допускает инспекторов на свои объекты. Если глава государства не сделает этого, приостановленный в рамках СВПД санкционный режим вновь будет задействован.

Отдельно прописаны рестрикции за нарушения прав человека в Иране и, как утверждают в Вашингтоне, поддержку властями страны терроризма. В частности, сейчас санкции работают в отношении Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана). Действие этих санкций конгрессмены предлагают распространить и на структуры, принадлежащие КСИР. В черные списки могут попасть и лица, имеющие отношение к тем секторам экономики Ирана, которые напрямую или косвенно связаны с ракетной программой.