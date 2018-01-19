180 бакинских школьников проверили свои знания по русскому языку и литературе (ФОТО)

2018-01-19 10:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В бакинской школе № 42 имени Ильгара Абильгасанова состоялся очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе, проводимой посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, министерством образования Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества.

В туре приняли участие 180 учащихся школ Бинагадинского, Насиминского и Наримановского районов города Баку.

Участников Олимпиады приветствовали заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин, директор школы № 42 Фирангиз Гамидова, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина, представители Института профессионального развития работников образования министерства образования Азербайджана Азад Ахмедов и Эльчин Сардаров.

Заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин передал в библиотеку школы учебную, учебно-методическую и художественную литературу на русском языке.