Цены на нефть снижаются в рамках коррекции

2018-01-19 10:20 | www.trend.az | 4

Цены на нефть продолжают падение в ходе азиатских торгов в пятницу, аналитики объясняют их динамику технической коррекцией после активного роста до максимума за три года.

Негативным фактором являются данные о росте нефтедобычи и запасов бензина в США, сообщает Интерфакс со ссылкой на MarketWatch.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась на $0,68 (0,98%) - до $68,63 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу подешевела на $0,78 (1,2%) - до $63,17 за баррель.

К концу сессии 18 января котировка фьючерса на Brent опустилась на $0,07 (0,1%), до $69,31 за баррель, WTI - на 2 цента (0,03%), до $63,95 за баррель.