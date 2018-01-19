В Шамахы 38-летний чобан был  убит на глазах у своих детей, его супруга получила огнестрельные ранения - ОБНОВЛЕНО

2018-01-19 11:18 | www.apa.az | 5
В Шамахинском районе спруга убитого также получила огнестрельные ранения.
Как сообщает местное бюро АПА, Натиг Бинятов на глазах у супруги и четрых малолетних детей застрелил Заура Гаджиева.
Во время происшествия суруга Заура Гаджиева Дурдана Гаджиева получила два ранения в руку и одно ранение в ногу.
Совершивший убийство и убитый являлись чобанами в соседних фермах села Аджыдере.
Причиной инцидента стал конфликт из-за кражи скота.
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10:10
В Шамахинском районе совершено убийство.
Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было совершено в животноводческой ферме села Аджыдере Шамахинского района. Житель села Гушчу Бинятов Натиг Ширбала оглу (1996 г.р.) в ходе конфликта застрелил из охотничьего ружья своего соседа Гаджиева Заура Сеидага оглу (1980 г.р.).
З.Гаджиев скончался по пути в Шамахинскую центральную больницу.
Н.Бинятов был задержан и передан следствию.
По факту прокуратурой Шамахинского района ведется расследование.