В Шамахы 38-летний чобан был убит на глазах у своих детей, его супруга получила огнестрельные ранения - ОБНОВЛЕНО

2018-01-19 11:18 | www.apa.az | 5

В Шамахинском районе спруга убитого также получила огнестрельные ранения.

Как сообщает местное бюро АПА, Натиг Бинятов на глазах у супруги и четрых малолетних детей застрелил Заура Гаджиева.

Во время происшествия суруга Заура Гаджиева Дурдана Гаджиева получила два ранения в руку и одно ранение в ногу.

Совершивший убийство и убитый являлись чобанами в соседних фермах села Аджыдере.

Причиной инцидента стал конфликт из-за кражи скота.

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10:10

В Шамахинском районе совершено убийство.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было совершено в животноводческой ферме села Аджыдере Шамахинского района. Житель села Гушчу Бинятов Натиг Ширбала оглу (1996 г.р.) в ходе конфликта застрелил из охотничьего ружья своего соседа Гаджиева Заура Сеидага оглу (1980 г.р.).

З.Гаджиев скончался по пути в Шамахинскую центральную больницу.

Н.Бинятов был задержан и передан следствию.

По факту прокуратурой Шамахинского района ведется расследование.