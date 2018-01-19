Политолог: В риторике армянского министра ничего не меняется

2018-01-19 11:14 | www.oxu.az | 6

Может сопредседатели выдвинули какие-то «креативные» идеи, но в риторике армянского министра нет никаких изменений.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал политолог Эльхан Шахиноглы.

«Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в польском Кракове сначала встретился тет-а-тет со своим армянским коллегой, а потом к ним присоединились сопредседатели. Это старая тактика сопредседателей: сначала оставляют стороны один на один, дают им «выпустить пар», а потом подключаются к переговорам», - заявил он.

По словам политолога, после встречи Э.Мамедъяров сделал интересное заявление. Он сказал, что сопредседатели выдвинули ряд креативных предложений по урегулированию конфликта.

«Интересно, разве после 25 лет изучения деталей и обсуждений еще осталось место для новых и интересных предложений?! Но в отличие от Мамедъярова, министр иностранных дел Армении ничего не говорил о «креативных» предложениях. Напротив, в преддверии встречи пресс-секретарь МИД Армении говорил лишь плохое про Азербайджан, обвинил Баку в срыве переговоров. Может быть сопредседатели выдвинули какие-то «креативные» предложения, но в риторике армянского министра ничего не меняется», - отметил политолог.

Кямиль Гамзаоглы

